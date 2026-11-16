مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان از آسیب ۷ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی و تجاری در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خبر داد و گفت: ۵۴ واحد به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمود اکبری‌فضلی با اشاره به خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی و تجاری استان گفت: تاکنون بازسازی ۱۴ واحد آسیب‌دیده با استفاده از تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و مصوبه ۴۰۰ میلیارد تومانی هیئت دولت به پایان رسیده است.

وی با اشاره به فعالیت حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) افزود: این حساب با هدف تأمین مسکن محرومان ایجاد شده و خیران می‌توانند کمک‌های خود را برای تعمیر، تجهیز و تکمیل خانه نیازمندان به آن واریز کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان ادامه داد: در این طرح برای متقاضیان در شهر اهواز ۸۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و برای دهک‌های یک تا پنج نیز کمک بلاعوض معادل همین مبلغ پرداخت می‌شود.

اکبری‌فضلی همچنین از پرداخت بیش از ۶۰ میلیارد تومان کمک خیران از محل حساب ۱۰۰ در استان خبر داد و گفت: خوزستان طی دو سال گذشته رتبه برتر کشور را در این حوزه کسب کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقاوم‌سازی مسکن روستایی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد روستایی در استان مقاوم‌سازی شده است.

اکبری‌فضلی همچنین از مشارکت بنیاد مسکن در ساخت حدود ۸ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: ۴ هزار واحد از این تعداد توسط بنیاد مسکن ساخته می‌شود.

وی درباره طرح‌های عمرانی و فرهنگی نیز گفت: فرهنگسرای بی‌بی مریم بختیاری در قلعه‌تل با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد در حال اجراست و طرح زنده‌یاد قیصر امین‌پور نیز به‌زودی آغاز می‌شود.