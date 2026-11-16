به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، حضور مردم در خیابان‌ها و میادین بیش از ۲۶۰ شب است که تداوم دارد و در این مدت اقشار مختلف مردم نشان دادند که پشتیبان نیرو‌های مسلح و مسئولان کشور هستند.

مردمی که گرچه در فشار اقتصادی هستند، اما هرشب برای چند ساعت هم که شده از زندگی و استراحت خود می‌گذرند و برای اعلام پشتیبانی از ایران و انقلاب به میادین و خیابان‌ها می‌آیند.