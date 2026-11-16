کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی پایگاه لیسار با حضور در منطقه اگری بوجاق، زایمان مادر باردار ۲۶ ساله را در منزل با موفقیت انجام دادند و پس از ارائه مراقبت‌های اولیه، مادر و نوزاد دختر را به بیمارستان شهید نورانی تالش منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی پایگاه لیسار تالش در پی اعزام به منطقه اگری بوجاق، با مدیریت شرایط اورژانسی و انجام اقدامات مراقبتی و درمانی، زایمان مادر باردار ۲۶ ساله را در منزل با موفقیت انجام دادند.

پس از تولد نوزاد دختر، مادر و نوزاد مراقبت‌های لازم را دریافت کردند و با وضعیت عمومی مطلوب به بیمارستان شهید نورانی تالش منتقل شدند.