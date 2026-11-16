یک شهید گمنام در شهر لیردف شهرستان جاسک تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان جاسک، گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در شهرستان جاسک برگزار شد.

سرهنگ نکویی‌زاده افزود: این شهید والامقام در زمان شهادت تنها ۲۳ سال سن داشت که در تک دشمن در سال ۱۳۶۷، در منطقه عملیاتی شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی گفت: پیکر مطهر این شهید پس از تشییع در شهرستان جاسک با حضور و بدرقه باشکوه مردم شهیدپروردر شهر لیردف به خاک سپرده شد.

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سرهنگ نکویی‌زاده افزود: امروز آرامش و امنیت کشور مرهون ایثار و ازخودگذشتگی جوانانی است که با نثار جان خود، از عزت و سربلندی میهن اسلامی دفاع کردند.