پرونده حمله دشمن آمریکایی به ۶ پل ارتباطی استان هرمزگان و شهادت ۷ نفر از هموطنانمان به دادسرای تهران ارسال شد.

ارسال پرونده حمله دشمن آمریکایی به پل‌های هرمزگان به دادسرای تهران

ارسال پرونده حمله دشمن آمریکایی به پل‌های هرمزگان به دادسرای تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: پس از تکمیل تحقیقات و جمع آوری مدارک و مستندات لازم، پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به ۶ پل ارتباطی هرمزگان که به شهادت ۷ نفر از هموطنان بی‌گناه مان منجر شد با صدور قرار مناسب به دادسرای تهران ارسال شد.

مجتبی قهرمانی افزود: در پی حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به ۶ پل ارتباطی استان هرمزگان، دو پرونده درخصوص تخریب این پل‌ها و شهادت ۷ نفر از هموطنانمان در دادگستری شهرستان بندر خمیر تشکیل شد.

وی گفت: بلافاصله پس از وقوع این جنایات جنگی با حضور میدانی مسئولان قضایی و کارشناسان مربوطه در حوزه‌های تخصصی مختلف در محل، ضمن جمع آوری مستندات و مدارک مورد نیاز، اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفت.

قهرمانی افزود: همچنین استعلامات لازم از نهاد‌های نظامی، امنیتی و پزشکی قانونی صورت گرفته و کارشناسی‌های لازم برای برآورد خسارات نیز صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: مسئولان قضایی اظهارات اولیاء دم شهدا را نیز اخذ کرده‌اند و پس از تکمیل تحقیقات و جمع آوری دلایل، مستندات و مدارک لازم، این دو پرونده با صدور قرار مناسب جهت ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

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حملات جنایتکارانه دشمن آمریکایی در شامگاه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به زیرساخت‌های مواصلاتی شهرستان بندرخمیر علاوه بر تخریب شش دستگاه پل ارتباطی این شهرستان و تحمیل خسارتی بالغ بر ۵۲۴ میلیارد تومان به شهادت ۷ نفر از هموطنان بی گناه و مجروحیت ۱۱ نفر منجر شد.