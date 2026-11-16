۳۸ کارگاه فعال مشاغل خانگی در شهرستان سیروان با حمایت تسهیلات قرض‌الحسنه کمیته امداد، زمینه اشتغال و درآمدزایی خانواده‌ها را فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛در دل خانه‌های روستایی شهرستان سیروان، بانوان کارآفرین با تکیه بر هنر و توانمندی‌های خود، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای خانواده، زمینه اشتغال دیگران را نیز فراهم کرده‌اند.

یکی از این بانوان با راه‌اندازی کارگاه تولیدی خانگی، توانسته است محصولات خود را از مرحله تولید تا عرضه به دست مشتری برساند و برای تعدادی از بانوان دیگر نیز فرصت یادگیری و اشتغال ایجاد کند.

کارآموزان این کارگاه نیز از تجربه‌ها، چالش‌ها و دغدغه‌های مسیر آموزش و ورود به بازار کار می‌گویند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به حمایت از کارگاه‌های اشتغال‌زا، از تأمین تسهیلات قرض‌الحسنه برای توسعه این مشاغل خبر داده است.

اکنون ۳۸ کارگاه فعال خانگی در شهرستان سیروان در رشته‌های مختلف و با بهره‌مندی از این حمایت‌ها فعالیت می‌کنند.