طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از ابتدای آبان‌ماه در استان آغاز شده؛ اجرای مطلوب این طرح نقش مهمی در شناسایی نیاز‌های مناطق و برنامه‌ریزی برای توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات دارد.

اجرای مناسب طرح سرشماری نفوس و مسکن؛ مبنای توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات

اجرای مناسب طرح سرشماری نفوس و مسکن؛ مبنای توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: مشارکت مردم در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا، نقش مهمی در شناسایی نیاز‌های مناطق و برنامه‌ریزی برای توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات دارد.

محمدی اظهار کرد: این طرح از ابتدای آبان‌ماه در استان آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.

وی از خانوار‌های دعوت‌شده خواست با ثبت دقیق اطلاعات و همکاری با مأموران آمارگیر، در تکمیل این طرح ملی مشارکت کنند و زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه استان را فراهم آورند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تأکید کرد: هرچه اطلاعات جمعیتی و خانوار‌ها دقیق‌تر باشد، امکان شناخت بهتر نیاز‌های مناطق و تخصیص متناسب‌تر امکانات و اعتبارات فراهم خواهد شد.