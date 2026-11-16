بیماران کلیوی در استان یزد، علاوه بر تحمل دشواری‌های بیماری، با هزینه‌های سنگین درمان مواجه‌اند، و این امر حمایت بیشتر خیران و صنایع را برای کاهش دغدغه‌های این بیماران ضروری کرده است.

هزار و ۳۰۰ بیمار کلیوی در یزد؛ جدال با بیماری و هزینه‌های سنگین درمان

هزار و ۳۰۰ بیمار کلیوی در یزد؛ جدال با بیماری و هزینه‌های سنگین درمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فخرالسادات خامسی، رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان یزد، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به فعالیت ۱۸ بخش دیالیز در استان گفت: هفت مرکز در شهر یزد و ۱۱ مرکز در شهرستان‌ها به بیماران خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: ۸۷۵ نفر از بیماران تحت پوشش انجمن، دیالیزی و نیازمند پیوند کلیه هستند و یکی از مهم‌ترین مشکلات آنان، هزینه‌های بالای پیوند و آزمایش‌های تخصصی پیش از آن است.

خامسی با بیان اینکه هزینه آزمایش‌های کامل پیش از پیوند کلیه به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: این هزینه تحت پوشش بیمه نیست و از سوی دیگر، اعتبار نتایج آزمایش‌ها تنها شش ماه است.

وی همچنین با اشاره به افزایش هزینه پیوند از اهداکننده زنده اظهار داشت: براساس دستورالعمل انجمن کشوری، امسال مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به‌عنوان مبلغ توافق‌شده میان بیمار و اهداکننده باید به انجمن پرداخت شود تا پس از قطعی شدن پیوند، به حساب اهداکننده واریز شود؛ مبلغ مازاد نیز با توافق طرفین تعیین می‌شود.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان، گرانی و کمبود برخی دارو‌های بیماران پیوندی، نبود پوشش بیمه‌ای مناسب برای بعضی دارو‌ها و خدمات درمانی و مشکلات تأمین شنت را از دیگر دغدغه‌های این بیماران برشمرد.

خامسی با اشاره به نیاز بیماران دیالیزی به دست‌کم سه نوبت دیالیز در هفته، هزینه رفت‌وآمد، به‌ویژه برای بیماران ویلچرنشین، را از مشکلات جدی آنان دانست و افزود: گاهی به دلیل کمبود تخت در مراکز دولتی، بیماران ناچار به مراجعه به مراکز خصوصی می‌شوند؛ در حالی که در برخی موارد، هزینه این خدمات از سوی بیمه‌ها پرداخت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه انجمن از محل کمک‌های مردمی بخشی از نیاز‌های بیماران را تأمین می‌کند، گفت: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، کمک‌های بلاعوض، حمایت دارویی، توزیع بسته‌های معیشتی و ارائه خدمات رایگان مشاوره و مددکاری از جمله اقدامات حمایتی انجمن است.

خامسی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مشارکت خیران و مسئولیت اجتماعی صنایع برای حمایت از بیماران کلیوی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز ظرفیت خیران و واحد‌های تولیدی استان به اندازه کافی برای حمایت از این بیماران به میدان نیامده است.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان همچنین از فعالیت درمانگاه ثامن‌الحجج یزد در زمینی به مساحت ۸۴۳ مترمربع و ساختمانی شش‌طبقه خبر داد و گفت: در صورت حمایت مسئولان استان، تجهیز و راه‌اندازی چند واحد این مجموعه برای ارائه خدمات دیالیز در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان خواستار همراهی بیشتر خیران، صنایع و مسئولان برای کاهش هزینه‌های درمانی و معیشتی بیماران کلیوی شد و تأکید کرد: هزینه‌های درمان نباید به مانعی برای تداوم درمان و زندگی این بیماران تبدیل شود.