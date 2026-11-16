به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرزندان دیار میرزا، با حضور پرشور و شعورشان در شب‌های حماسه و مقاومت در میدان شهدای ذهاب رشت، میعادگاه عشق به وطن گرد هم آمدند تا بگویند در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و در حمایت از نیرو‌های مسلح، تا پای جان، پای کار ایران جان هستند.

سنگرداران خیابان در دیگر مناطق استان نیز با حضور حماسی خود میدان داری می‌کنند تا به جهانیان بگویند جان فدای وطن هستند.