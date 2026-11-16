به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی گفت: این فرد پس از ۱۰ سال فرار از چنگال قانون، در شهرستان بهمئی شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور فردی متهم به ارتکاب ۲ فقره قتل در شهرستان بهمئی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سردار سهام صالحی اضافه کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی و تلاش شبانه‌روزی، موفق به شناسایی متهم شدند و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه متهم به مدت ۱۰ سال متواری و تحت تعقیب مراجع قضایی بود، بیان کرد: این فرد در جریان تحقیقات پلیس به ارتکاب جرائمی از جمله قتل ۲ نفر با سلاح گرم در استان خوزستان، تمرد و تیراندازی به سمت مأموران و اخلال در نظم عمومی اعتراف کرد.

صالحی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و در تأمین نظم و امنیت جامعه مشارکت کنند.