بدرقه هیئت اعزامی پیرغلامان و خادمان حسینی استان زنجان برای حضور در بیست‌وسومین اجلاس سراسری پیرغلامان، با حضور مدیرکل و کارکنان صداوسیمای استان برگزار شد.

بدرقه خادمان و پیرغلامان حسینی زنجان در آستانه بیست‌وسومین اجلاس کشوری

بدرقه خادمان و پیرغلامان حسینی زنجان در آستانه بیست‌وسومین اجلاس کشوری

مراسم بدرقه هیئت اعزامی پیرغلامان و خادمان حسینی استان زنجان، با حضور مهندس ستاری‌پور مدیر کل محترم و جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان صدا و سیمای استان برگزار شد.

در این مراسم، حاضران ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان استان زنجان، بر جایگاه ارزشمند پیرغلامان و مداحان اهل‌بیت (ع) در پاسداشت فرهنگ عاشورا، زنده نگه‌داشتن شعائر حسینی و انتقال معارف اهل‌بیت (ع) به نسل‌های آینده تأکید کردند.

بیست‌وسومین اجلاس سراسری پیرغلامان و خادمان حسینی، از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه سال جاری به میزبانی شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

این رویداد فرهنگی و مذهبی، فرصتی برای تجلیل از سال‌ها خدمت خالصانه خادمان مکتب اهل‌بیت (ع)، تبادل تجربه و هم‌اندیشی در مسیر ترویج فرهنگ عاشورایی در سراسر کشور است.