به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی شرکت توزیع برق تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هیچ گونه خاموشی برنامه‌ریزی شده‌ای در حوزه برق در شهر تهران اعمال نشده یا در دستور کار قرار ندارد. شبکه برق پایتخت همانند سایر نقاط کشور در پایداری کامل است.

مشترکان در صورت وقوع هرگونه قطع برق ناشی از حوادث در تمام ساعات شبانه روز مراتب را به شماره تلفن ۱۲۱ اطلاع دهند.