به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در رشت، یک تاکسی فقط مسافر جابه‌جا نمی‌کند؛ پیام‌آور زندگی است.

نخستین تاکسی فرهنگی ترویج اهدای خون کشور، ابتکار یک شهروند گیلانی است که خودروی شخصی‌اش را به رسانه‌ای سیار برای ترویج فرهنگ اهدای خون تبدیل کرده است.

این تاکسی با پخش پیام‌های آموزشی و انتقال رایگان داوطلبان به مراکز انتقال خون ، گامی تازه برای نجات جان بیماران برداشته است ؛ ابتکاری که نشان می‌دهد گاهی یک ایده ساده، می‌تواند به مقصدی بزرگ به نام زندگی برسد.

هاشمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مسافر این تاکسی متفاوت بوده است.