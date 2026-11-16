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بارش باران سبب خسارت به ۲۵ واحد مسکونی در غرب مازندران و تخریب یک دهنه پل در هچیرود شده است
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای مازندران، گفت: بارش سیلآسای باران شهرهای غرب مازندران خصوصا نوشهر، چالوس، هچیرود، عباس آباد و نور و چمستان را درگیر سیلاب و آبگرفتگی کرده است.
محمدی افزود:بارش باران سبب آب گرفتگی ۲۵ واحد مسکونی در نوشهر و نور شده و یک دهنه پل در هچیرود را تخریب کرده است.
او با بیان اینکه طغیان رودخانهها، آبگرفتگی در مناطق مختلف شهری و روستایی سبب اختلال در تردد خودروها شده است، ادامه داد: بیشترین میزان آبگرفتگی در روستای مزگا، سنگ تجن، صلاح الدین کلا و ملکا گزارش شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: بیشتر بارشها در نوشهر با ۱۱۲ میلی متر گزارش شده است و پس از آن سلماشهر با ۱۰۰، امام زاده عبدالله با ۹۹ و سلمانشهر با ۹۲ میلی متر بیشترین بارشها را داشتند.
محمدی با بیان اینکه تمام امکانات شهرهای غرب استان پای کار بازگشایی مسیرها و امدادرسانی هستند، افزود: بارشها ادامه دارد و در حال شدت گرفتن است.
او ادامه داد: بر اساس گزارش هواشناسی مازندران فعالیت سامانه بارشی تا ظهر سهشنبه ۲۶ آبان ادامه دارد.