عملیات رفع تصرف از اراضی ملی منطقه شش‌دار و تنگ‌حمام شهرستان چوار با جمع‌آوری فنس‌کشی‌ها و برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام «محسن رستمی» دادستان شهرستان چوار، گفت: عملیات جمع‌آوری فنس‌کشی‌ها و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی منطقه شش‌دار و تنگ‌حمام، به دستور دادستان استان و با حضور مسئولان قضایی و منابع طبیعی شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: در این عملیات، متصرفان نیز در محل حضور یافتند و با همراهی مسئولان قضایی، اقدام به جمع‌آوری فنس‌ها و رفع تصرف از اراضی ملی کردند.

دادستان چوار با تأکید بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی گفت: هیچ‌کس در هر جایگاه و مقامی از برخورد قضایی مستثنا نیست و متصرفان باید پیش از ورود دستگاه قضایی، نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.

رستمی همچنین به مسئولانی که به‌صورت غیرقانونی به متصرفان خدمات ارائه می‌کنند هشدار داد و تأکید کرد: در صورت دریافت گزارش، برای این افراد نیز پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

وی از متصرفان خواست ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در این مناطق را در مهلت تعیین‌شده و طبق دستور قضایی تخریب کنند.