به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کنفرانس ملی «توانبخشی شناختی؛ از ارزیابی تا مداخله» با هدف گسترش تعاملات علمی، تبادل تجربه‌های تخصصی و بررسی رویکرد‌های نوین در ارزیابی و مداخلات شناختی و با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن تازه‌ترین مباحث مرتبط با هوش مصنوعی، اثربخشی مداخلات شناختی، نشانگر‌های زیستی و عصبی و توانبخشی کودکان استثنایی را بررسی کردند.

محور‌های اصلی این کنفرانس شامل کاربرد هوش مصنوعی در ارزیابی و توانبخشی، نقش بار شناختی در تمرینات جسمانی، سنجش علمی اثربخشی مداخلات، اهمیت نشانگر‌های زیستی و عصبی و ملاحظات تخصصی توانبخشی کودکان استثنایی بود که بستری برای گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای میان متخصصان روان‌شناسی، علوم اعصاب، فناوری و توانبخشی فراهم کرد.

در بخش‌های مختلف این کنفرانس، ابعاد گوناگون توانبخشی شناختی و فناوری‌های نوین مورد بحث قرار گرفت؛ از جمله استفاده از ابزار‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی برای شناخت دقیق‌تر نیاز‌های شناختی، طراحی مداخلات شخصی‌سازی‌شده و سازگار با ویژگی‌های هر فرد، و ضرورت اتکا به شواهد علمی در سنجش دستاورد‌های درمانی.

ارتباط میان فعالیت‌های جسمانی و فرایند‌های ذهنی، بررسی نقش نشانگر‌های زیستی و عصبی در ارزیابی و پیش‌آگهی درمان‌ها، و لزوم توجه به تفاوت‌های فردی در طراحی برنامه‌های آموزشی و توانبخشی برای کودکان استثنایی از دیگر مباحث کلیدی این رویداد بود.

کنفرانس ملی «توانبخشی شناختی؛ از ارزیابی تا مداخله» علاوه بر ارائه‌های علمی و پنل‌های تخصصی، شامل بخش‌های پرسش و پاسخ و نمایشگاه جانبی با حضور مؤسسات فعال در حوزه علوم شناختی بود و فرصتی برای آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با رویکرد‌های نوظهور این حوزه فراهم کرد.

این رویداد در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی و به همت انجمن مغز و شناخت دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، انجمن مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی، آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و جمعی از انجمن‌های علمی کشور برگزار شد.