دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران در سال ۱۴۰۵، با هدف بررسی آخرین وضع آلاینده‌های جوی و اتخاذ تصمیمات لازم برای کاهش آلودگی هوا، هم‌اکنون در حال برگزاری است.در این جلسه، اعضای کارگروه درباره شرایط کیفی هوای استان تهران و اجرای اقدامات و محدودیت‌های لازم برای کنترل آلودگی هوا تصمیم‌گیری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی و افزایش آلاینده ها و رسیدن شاخص به وضع ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی، برگزار شد. این جلسه ۲۰ مصوبه به همراه داشت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اجرای طرح زوج و فرد از درِ منازل، ممنوعیت فروش مجوز روزانه طرح ترافیک و ممنوعیت فعالیت واحدهای آلاینده در روزهای شنبه و یکشنبه اشاره کرد.

با این حال، تصمیم به حضوری بودن مدارس در روزهایی که کیفیت هوا برای تمامی گروه‌های سنی ناسالم اعلام شده بود، با واکنش‌هایی از جمله واکنش رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همراه شد.

به گفته سردار موسوی پور باز بودن مدارس و تردد های اجتناب ناپذیر از دلایل اصلی محقق نشدن مصوبه ممنوعیت تردد زوج و فرد است که تنها ده درصد کاهش تردد خودرو ها را به دنبال داشت.

همچنین بسیاری از کارشناسان بر غیر حضوری شدن مدارس در شرایط آلودگی هوا تاکید دارند.