در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه شرایط بارش در بخش‌هایی از شمال و غرب استان به ویژه شهرستان‌های بانه و مریوان تقویت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی وضعیت جوی استان فردا آرام و پایدار است.

برای مناطق غربی استان در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.

دمای کمینه در ۳ روز آینده با شیب ملایم روندی افزایشی دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته سراب شهرک با حداقل دمای منفی ۳ درجه سانتی گراد و سلین هورامان با دمای ۲۲ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان بود.