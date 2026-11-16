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در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شرایط بارش در بخشهایی از شمال و غرب استان به ویژه شهرستانهای بانه و مریوان تقویت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی وضعیت جوی استان فردا آرام و پایدار است.
برای مناطق غربی استان در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع بارشهای پراکنده وجود دارد.
دمای کمینه در ۳ روز آینده با شیب ملایم روندی افزایشی دارد.
در ۲۴ ساعت گذشته سراب شهرک با حداقل دمای منفی ۳ درجه سانتی گراد و سلین هورامان با دمای ۲۲ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان بود.