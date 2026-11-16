به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش آرامش شهروندان، برخورد با وسایل نقلیه‌ای که با رفتار‌های ناهنجار موجب سلب آسایش عمومی می‌شوند، در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: در این راستا ۷۱ دستگاه خودرو و ۱۳۴ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی از جمله مخدوش کردن پلاک، نصب اگزوز غیراستاندارد، استفاده از سیستم صوتی غیرمجاز، ایجاد آلودگی صوتی، بوق زدن‌های مکرر، کورس خیابانی، دور دور و حرکات نمایشی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی رشت هدف از اجرای این طرح را ایجاد محیطی امن و آرام برای شهروندان عنوان کرد و از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در حفظ نظم و آرامش عمومی همکاری کنند.