به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با هفته کتاب، فعالیت‌های فرهنگی منسجم مرادی، شهروند آبادانی و مروج کتاب و کتابخوانی، در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه و تشویق اقشار مختلف جامعه به کتابخوانی مورد توجه قرار گرفته است.

مرادی طی سه سال گذشته و در فصل‌های مختلف سال، با هزینه شخصی بیش از ۶۵۳ جلد کتاب در موضوعات مختلف به اقشار گوناگون جامعه اهدا کرده است.

وی همچنین در این مدت توانسته بیش از ۶۷ نفر را به مطالعه و کتابخوانی علاقه‌مند کند و زمینه آشنایی آنان با دنیای کتاب و دانایی را فراهم آورد.

این اقدام داوطلبانه، نمونه‌ای از نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در گسترش فرهنگ مطالعه است؛ حرکتی که نشان می‌دهد ترویج کتابخوانی می‌تواند از یک دغدغه فردی آغاز شود و با همراهی دیگران به جریانی فرهنگی و اثرگذار در جامعه تبدیل شود.