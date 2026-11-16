به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز خلیج فارس، مسئول کاروان راهیان نور گفت:هدف از برگزاری این زنجیره انسانی در جزیره هرمز را روایت اقتدار ایران اسلامی است.

روح الله فضلی افزود: دراین سفر به جزیره هرمز دانشجویان از نزدیک با مسیر اقتدار آشنا می‌شوند.

وی گفت: این دانشجویان از استان‌های کرمان، خراسان رضوی، یزد و مرکزی بودند.

مسئول کاروان راهیان نورافزود: روایت استعمار، اقتدار نیرو‌های مسلح از دیگر برنامه‌های این سفر معنوی است.

فضلی افزود: از ١٣آبان امسال تا کنون دانشجویان ٢٠ استان کشور از جزیره هرمز و مدرسه شجره طیبیه میناب و گلزار شهدای میناب بازدید کردند.

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وی گفت: تا کنون هم بیش از پنج هزارتن در قالب ٤٠ کاروان اردو‌های راهیان نور از این مناطق بازدید کردند.

اردو‌های راهیان نور تا پایان آبان ادامه دارد.