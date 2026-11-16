به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هنری شهرداری اصفهان گفت: در این نمایشگاه ۴۰ اثر از آثار استاد مرحوم حبیب‌الله فضائلی، خوشنویس برجسته اصفهانی، با محوریت شخصیت و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

سعید محمدی‌پناه افزود: نمایشگاه «خط ارادت» فرصتی برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با جلوه‌های هنر خوشنویسی و آثار ارزشمند این استاد فقید است.

وی گفت: این نمایشگاه تا ۱۲ آذرماه در موزه هنر‌های معاصر اصفهان میزبان علاقه‌مندان به هنر، خوشنویسی و فرهنگ اهل‌بیت (ع) خواهد بود.