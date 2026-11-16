به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ شاهرخ رستمی با اشاره به اینکه برای مساعدت و تسریع در رسیدگی به تقاضای مشمولانی که از طریق شرکت در آزمون سراسری و بر اساس سوابق تحصیلی مجاز به انتخاب رشته شده و پس از انتخاب رشته، پذیرفته شده نیم‌سال دوم ۱۴۰۵ بهمن ماه هستند و این موضوع باید در اعلام نتایج قطعی سازمان سنجش قید شده باشد گفت: با ثبت درخواست معافیت تحصیلی، امکان صدور معافیت تحصیلی برای این افراد در سامانه سخا با تاریخ شروع به تحصیل بهمن ۱۴۰۵ فراهم شده و صدور معافیت تحصیلی برای آنها بلامانع است.

وی تصریح کرد: این قبیل مشمولان، چنانچه تاکنون برگ اعزام دریافت نکرده باشند، بدون نیاز به ثبت درخواست اعزام می‌توانند نسبت ثبت درخواست معافیت تحصیلی اقدام کرده و از این معافیت بهره‌مند شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان با اعلام اینکه چنانچه مشمولان اشاره شده حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۵ پایان مهلت معرفی با ثبت درخواست اعزام، دارای برگ اعزام بدون غیبت در ماه‌های ۰۱/۰۹/۱۴۰۵ و بعد از آن باشند، می‌توانند با ارایه نامه قبولی دانشگاه نسبت به تمدید موعد اعزام خود با عنوان پذیرش در دانشگاه‌ها تا تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۵ زمان اعزام خود را تمدید و برای نیم‌سال دوم درخواست معافیت تحصیلی کرده و معافیت تحصیلی دریافت کنند، افزود: در صورت درج غیبت عدم حضور در یگان مشمولان اعزامی ۰۱/۰۷/۱۴۰۵ و ۰۱/۰۸/۱۴۰۵، توجیه غیبت به منظور صدور معافیت تحصیلی برای این قبیل مشمولان نیز بلامانع است.

معاون وظیفه عمومی استان گفت: مشمولان و خانواده‌های آنها برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.