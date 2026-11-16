به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: در این همایش که با حضور همه اقشار شاخص برگزار می‌شود از دختران دانش‌آموز موفق المپیادی و دارندگان مقام کشوری، دانش‌آموزان و دانشجویان دارای رتبه‌های برتر، مخترعان و فعالان حوزه فناوری و کارآفرینی و مادران دارای فرزندان موفق تجلیل خواهد شد.

فتاح محمدی تصریح کرد: از هر قشر سه تا پنج نفر معرفی می‌شوند تا امکان تجلیل شایسته از آنان فراهم شود.

در ادامه شهلا محمدحسینی گفت: بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در نهم آذر ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: در قالب پویش «هر دستگاه یک اقدام ماندگار»، برنامه‌های شاخص با هم‌افزایی و همکاری بین‌بخشی اجرا خواهد شد و از این فرصت برای شناسایی ظرفیت‌ها و رفع کاستی‌های حوزه زنان و خانواده استفاده می‌شود.

محمدحسینی از پیشنهاد نصب تندیس شهیده پوران قلی‌پور مدیر مدرسه میناب به عنوان شهیده شاخص استان خبر داد و گفت: این تندیس در میادین پرتردد شهر نصب می‌شود، همچنین درصدد هستیم کلنگ پارک بانوان در مساحتی بزرگتر از پارک بانوان کنونی به زمین زده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در رویداد استانی جوانی جمعیت، ۵۱ نفر از فعالان حوزه جمعیت، مدیران، تشکل‌های مردم نهاد، رسانه‌ها، نخبگان، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، فرمانداران، بانک‌ها، خانواده‌ها و مشاورین امور بانوان تجلیل خواهند شد.

وی تصریح کرد: جایزه استانی زن و خانواده نیز به صورت سالانه و با تجلیل از فعالان این حوزه برگزار می‌شود و در این هفته از خانواده شهیده پوران قلی‌پور نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.