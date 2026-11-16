همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در ارتباط تصویری با حضور رئیس جمهور از کتابخانه سیار در شهرستان لامرد در جنوب فارس رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی در ارتباط تصویری با رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتابخانه سیار در شهرستان لامرد رونمایی شد.

در این مراسم نزدیک به ۳۰ دستگاه کتابخانه سیار برای توزیع در سراسر کشور رونمایی شد (به‌طور میانگین هر استان یک کتابخانه) که از این میان یک کتابخانه سیار با پیگیری نماینده مردم در مجلس به شهرستان لامرد تخصیص یافت.

کتابخانه سیار لامرد در قالب یک کامیون ۶ تنی مجهز به فضای کتابخانه‌ای با امکاناتی از جمله میز، صندلی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به صورت گردشی به چند روستا خدمات‌رسانی خواهد کرد.

در مراسم رونمایی از کتابخانه سیار ، موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی پرونده‌ای مکتوب و مستند درباره جنایت صورت گرفته در لامرد را با عنوان «لامرد؛ آزمایشگاه تست جدیدترین سلاح کشتار جمعی جهان» به رئیس‌جمهور تقدیم کرد.