بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، عصر امروز دوشنبه ۲۵ آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های ماهشهر، اهواز، ملاثانی، شوشتر، هندیجان، شوش، دزفول، خرمشهر، گتوند، بهبهان و آغاجاری در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۶ عصر امروز دوشنبه بیست و پنجم آبان شاخص کیفی هوا در شهر ماهشهر ۲۰۶ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

این میزان در شهر‌های اهواز ۱۶۹، ملاثانی ۱۶۳، شوشتر ۱۵۸ و هندیجان ۱۵۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شوش ۱۳۳، دزفول ۱۲۸، خرمشهر ۱۲۱، گتوند ۱۱۵، بهبهان ۱۱۲ و آغاجاری ۱۰۴ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.