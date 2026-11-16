خبرگزاری رسمی عراق به نقل از حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: برای خروج نیرو‌های کتائب حزب‌الله از منطقه جرف‌النصر در استان بابل ضرب‌الاجل تعیین شده و نیرو‌های مسلح عراق وارد این منطقه خواهند شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ العبودی تأکید کرد: ورود نیرو‌های امنیتی به جرف‌النصر، اقدامی طبیعی در چارچوب مسئولیت دولت برای اداره و تأمین امنیت شهرها، شهرستان‌ها و تمامی مناطق عراق است، زیرا مسئولیت امنیتی این مناطق بر عهده نیرو‌های رسمی و قانونی است که تحت فرمان فرمانده کل نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کنند.

او افزود: پرونده جرف‌النصر سال‌ها به عنوان پرونده‌ای بسته تلقی می‌شد، اما دولت عراق با استناد به اختیارات قانونی و مسئولیت قانون اساسی خود در حفاظت از اموال عمومی اقداماتی را برای بررسی موارد مشکوک به قاچاق نفت در این منطقه آغاز کرده است.

سخنگوی دولت عراق تصریح کرد: کمیته عالی تحقیقاتی، مواردی از دستکاری در خطوط انتقال نفت و همچنین وجود پالایشگاه‌ها، مخازن و تانکر‌های حمل سوخت در منطقه جرف‌النصر را شناسایی کرده است.

به گفته العبودی، بررسی‌های این کمیته از وجود دو پالایشگاه، یک تانکر و تعدادی مخزن ذخیره‌سازی نفت در این منطقه حکایت دارد.

سخنگوی دولت عراق همچنین اعلام کرد: فرمانده کل نیرو‌های مسلح به دستگاه‌های امنیتی ذی‌ربط دستور داده است از خروج هرگونه خودروی تانکردار حامل نفت یا فرآورده‌های نفتی که احتمال ارتباط آن با فعالیت‌های قاچاق وجود دارد جلوگیری کنند.

العبودی در بخش دیگری از اظهارات خود به همکاری با اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌هایی با مقامات این اقلیم برقرار شده و نشانه‌های قابل قبولی از همکاری با نمایندگان رسمی دستگاه‌های امنیتی دولت فدرال برای پیگیری موارد مشکوک به قاچاق نفت وجود دارد.

سخنگوی دولت عراق همچنین تأکید کرد: امکان ورود نیرو‌های ارتش عراق به مناطق اقلیم کردستان نیز وجود دارد.