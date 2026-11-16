مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد، از اختصاص بنزین سوپر بدون محدودیت، در سه جایگاه عرضه سوخت شهر یزد خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نورالدینی اعلام کرد: بر اساس این تصمیم، بنزین سوپر در سه جایگاه شامل جایگاه دانشگاه واقع در چهارراه سید حسن نصرالله، جایگاه دانشجو در بلوار دانشجو و جایگاه ولیعصر در بلوار ۵۲ متری امامشهر عرضه خواهد شد.

وی افزود: سوخت‌گیری بنزین سوپر در این جایگاه‌ها با استفاده از کارت سوخت جایگاه انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند برای دریافت این نوع سوخت به جایگاه‌های اعلام‌شده مراجعه کنند.

نورالدینی بیان کرد: بنزین سوپر با قیمت آزاد ۱۱۰ هزار تومان و بدون محدودیت با کارت جایگاه قابل عرضه است.