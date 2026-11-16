استاندار قزوین در دیدار با سفیر ایران در چین، با تأکید بر بهره‌گیری از تجربه و ظرفیت سرمایه‌گذاری چین، گفت: اجرای طرح گردشگری قائم در منطقه رزجرد می‌تواند زمینه تبدیل قزوین از مسیر عبوری به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، استاندار قزوین، در جریان سفر به چین با عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور، در پکن دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های همکاری در حوزه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری بررسی شد. بهره‌گیری از تجربه چین در اجرای پروژه‌های بزرگ و توسعه شهرک‌های گردشگری، مجموعه‌های تفریحی و گردشگری ورزشی، از محور‌های گفت‌و‌گو بود.

نوذری توسعه گردشگری را یکی از محور‌های اساسی توسعه استان دانست و گفت: هدف از این سفر، بررسی الگو‌های موفق چین در حوزه‌هایی از جمله کوهنوردی و یخ‌نوردی و استفاده از این تجربه‌ها در طراحی و اجرای پروژه گردشگری رزجرد است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه رزجرد افزود: اجرای این پروژه می‌تواند زمینه ایجاد بزرگ‌ترین شهرک گردشگری ایران را فراهم کند و قزوین را از یک مسیر عبوری به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور تبدیل سازد.

استاندار قزوین همچنین بر استفاده از ظرفیت همکاری‌های ایران و چین برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، انتقال تجربه و جذب سرمایه‌گذاری در پروژه گردشگری قائم تأکید کرد.