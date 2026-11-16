مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به برخی مشکلات سوخت‌گیری در ۱۱ استان مشمول طرح حذف کارت سوخت جایگاه گفت: برای رفع مشکلات مردم و مسافران، سازوکار‌های لازم پیش‌بینی شده و موارد موجود در حال بررسی و پیگیری است.

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تشریح جزئیات اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و تخصیص سهمیه به کارت‌های سوخت شخصی اظهار کرد: پیش از اجرای این طرح، در برخی استان‌ها صف‌های چندکیلومتری در جایگاه‌های سوخت تشکیل می‌شد و مردم ساعت‌ها منتظر می‌ماندند تا بتوانند با کارت اضطراری جایگاه، حدود ۱۵ تا ۳۰ لیتر بنزین دریافت کنند.

وی افزود: کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها روزانه با ۶ هزار لیتر بنزین شارژ می‌شوند و امکان انجام حداکثر ۲۵۵ تراکنش با هر کارت وجود دارد؛ در نتیجه، در برخی جایگاه‌ها سهمیه یا سقف تراکنش‌ها در ساعات ابتدایی روز به پایان می‌رسید و همین موضوع موجب نارضایتی و ازدحام مردم می‌شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این طرح از مرداد در استان کرمان گفت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد بخش قابل توجهی از صف‌ها به استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها مربوط است. بر همین اساس، میزان بنزینی که در ماه‌های گذشته از طریق کارت جایگاه در هر استان مصرف شده بود، محاسبه و بر تعداد خودرو‌های شخصی همان استان تقسیم شد؛ سپس معادل این میزان به‌عنوان سهمیه سوم با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارت سوخت شخصی خودرو‌ها اختصاص یافت.

سهمیه جدید از سهمیه‌های قبلی مالکان خودرو کسر نمی‌شود

ویس‌کرمی تأکید کرد: سهمیه جدید از سهمیه‌های قبلی مالکان خودرو کسر نمی‌شود و به‌صورت سهمیه‌ای جداگانه در کارت سوخت آنها قرار می‌گیرد.

به گفته وی، بیش از ۸۵ درصد افرادی که این سهمیه را دریافت کردند، اعلام کرده‌اند که میزان اختصاص‌یافته پاسخگوی نیاز آنهاست.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه پس از اجرای طرح در کرمان، صف‌های چندکیلومتری برطرف و جایگاه‌ها خلوت‌تر شد، گفت: این طرح در شهریور به سیستان و بلوچستان و در مهر به خراسان جنوبی گسترش یافت و از ابتدای آبان نیز هشت استان دیگر به آن اضافه شدند؛ به این ترتیب، مجموع استان‌های مشمول به ۱۱ استان رسید.

ویس‌کرمی، استان‌های مشمول را کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، هرمزگان و یزد اعلام کرد و افزود: در استان‌هایی که طرح اجرا شده، ازدحام و صف‌های طولانی ناشی از استفاده از کارت‌های اضطراری برطرف شده است.

وی، یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح را مدیریت مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت دانست و گفت: بر اساس قوانین و اسناد بالادستی، استفاده از کارت سوخت شخصی باید به حداقل ۹۵ درصد برسد و سهم استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها حداکثر پنج درصد باشد؛ این در حالی است که در برخی استان‌ها میزان استفاده از کارت جایگاه به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: با استفاده از کارت‌های اضطراری، مشخص نبود هر فرد چند بار و چه میزان سوخت دریافت کرده است و در برخی موارد نیز از این کارت‌ها برای عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت استفاده می‌شد؛ بنابراین، اجرای طرح علاوه بر کاهش صف‌ها، امکان مدیریت و شفافیت بیشتر در مصرف بنزین را فراهم می‌کند.

ویس‌کرمی با اشاره به آثار اجرای طرح بر مصرف سوخت گفت: در ۲۴ روز آبان، مصرف بنزین در استان‌های مشمول در مجموع سه درصد کاهش داشته است. همچنین افزایش مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) نیز در این دوره مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه مصرف CNG در کشور نسبت به پیش از نیمه نخست شهریور ۱۸ و نیم درصد افزایش یافته است، افزود: ظرفیت عرضه CNG کشور حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است و در حال حاضر مصرف روزانه به حدود ۱۸ میلیون مترمکعب رسیده است. این در حالی است که حدود چهار میلیون خودروی دوگانه‌سوز در کشور وجود دارد و امکان استفاده بیشتر از این سوخت فراهم است.

اختصاص سهمیه سوخت رانندگان اینترنتی بر پایه میزان پیمایش ماهانه

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین از پیش‌بینی سازوکار‌هایی برای تأمین سوخت گروه‌هایی که به مصرف بیشتری نیاز دارند خبر داد و گفت: برای رانندگان فعال در سکو‌های حمل‌ونقل اینترنتی مانند اسنپ و تپسی، سهمیه‌ای متناسب با میزان پیمایش ماهانه در نظر گرفته شده است که علاوه بر سهمیه معمول خودرو به کارت سوخت آنها اختصاص می‌یابد.

وی توضیح داد: رانندگان با پیمایش ماهانه تا هزار کیلومتر از سهمیه معمول خود استفاده می‌کنند و برای پیمایش بین هزار تا دو هزار کیلومتر، ۱۰۰ لیتر سهمیه اضافی در نظر گرفته شده است. برای پیمایش‌های بالاتر نیز سهمیه بر اساس عملکرد اعلام‌شده از سوی سکو‌های اینترنتی محاسبه می‌شود و رانندگانی که بیش از سه هزار کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، ۳۰۰ لیتر بنزین اضافی دریافت می‌کنند.

جمع‌آوری کارت‌های اضطراری به معنای حذف کامل این کارت‌ها از جایگاه‌ها نیست

ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه جمع‌آوری کارت‌های اضطراری به معنای حذف کامل این کارت‌ها از جایگاه‌ها نیست، گفت: کارت‌های محدودی برای شرایط ضروری، مسافران و افرادی که کارت سوخت همراه ندارند یا سهمیه‌شان به پایان رسیده است، در جایگاه‌ها باقی مانده است.

وی با اشاره به وضعیت مسافران در استان‌های مشمول طرح افزود: برای نمونه در خراسان رضوی، به دلیل تردد بالای زائران و مسافران، در جایگاه‌های بین‌راهی امکان استفاده از کارت اضطراری پیش‌بینی شده است. افرادی که کارت سوخت ندارند یا سهمیه آنها به پایان رسیده است، می‌توانند به جایگاه مراجعه کنند تا پس از بررسی و کنترل سامانه‌ای وضعیت خودرو و سهمیه، سوخت مورد نیاز در اختیارشان قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: برای خودرو‌هایی که به دلایل ثبتی یا مشکلات سامانه‌ای امکان دریافت کارت هوشمند سوخت ندارند و همچنین خودرو‌های امدادی، برخی خودرو‌های دولتی و گروه‌های دارای نیاز ویژه سازوکار‌هایی در نظر گرفته شده است تا در تأمین سوخت آنها مشکلی ایجاد نشود.

عرضه بنزین ویژه در ۱۷ استان کشور

وی همچنین از عرضه بنزین ویژه در ۱۷ استان کشور خبر داد و گفت: تاکنون حدود سه میلیون لیتر بنزین ویژه در کشور عرضه شده است و توزیع آن در استان‌های دیگر در حال گسترش است.

ویس‌کرمی با اشاره به برخی مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای آزمایشی طرح برای شهروندان و مسافران ایجاد شود، اظهار کرد: نواقص طرح شناسایی شده و موارد باقی‌مانده با دریافت بازخورد مردم، گزارش‌های میدانی و بررسی وضعیت جایگاه‌ها در حال پیگیری است تا شرایط سوخت‌گیری در همه شهرها، جاده‌ها و مسیر‌های بین‌استانی تسهیل شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: کارت‌های اضطراری برای موارد ضروری در جایگاه‌ها پیش‌بینی شده و اگر فردی کارت سوخت همراه نداشته باشد یا سهمیه‌اش به پایان رسیده باشد، می‌تواند با مراجعه به جایگاه و پس از بررسی سامانه‌ای، سوخت دریافت کند. همچنین به همکاران در سراسر کشور تأکید شده است که در ارائه خدمات به مسافران و افرادی که با مشکل سوخت‌گیری مواجه می‌شوند، همکاری لازم را داشته باشند.

شهروندان مشکلات سوخت را از طریق شماره ۰۹۶۲۷ گزارش کنند

وی از شهروندان خواست در صورت بروز مشکل در دریافت سوخت با سامانه پاسخگویی ۲۴ ساعته ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند و گفت: درخواست‌های ثبت‌شده در این سامانه به مناطق عملیاتی ارجاع می‌شود تا موضوع بررسی و مشکل سوخت‌رسانی متقاضیان برطرف شود.

تصمیمی برای گسترش طرح به استان‌های دیگر گرفته نشده است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره احتمال اجرای طرح در سایر استان‌ها تصریح کرد: تاکنون تصمیمی برای گسترش طرح به استان‌های دیگر گرفته نشده است؛ اما اگر در این زمینه تصمیمی اتخاذ شود، اطلاع‌رسانی به مردم دست‌کم ۱۰ روز پیش از اجرا و از مسیر‌های رسمی، از جمله رسانه ملی، انجام خواهد شد.

ویس‌کرمی، در پاسخ به پرسشی درباره امکان انتخاب ترتیب مصرف سهمیه‌های بنزین برای ذخیره سهمیه‌های ارزان‌تر و استفاده از سهمیه‌های دیگر در زمان سفر گفت: سامانه فعلی از نظر فنی و عملیاتی امکان انتخاب ترتیب مصرف سهمیه‌ها را ندارد؛ با این حال، این موضوع در حال بررسی است و در صورت فراهم بودن امکان فنی، درباره اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: افزایش استفاده از سوخت‌های جایگزین، به‌ویژه CNG، و مدیریت مصرف بنزین می‌تواند به تأمین پایدار سوخت در کشور کمک کند.