به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،ظهر امروز مهندس سازمند مدیر کل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان در سفر به شهرستان سیرجان با حضور مهندس علی نژاد سرپرست معاونت مسکن و عمران شهری از پیشرفت فیزیکی سایت 1230واحدی غدیر طرح نهضت ملی مسکن شهر سیرجان بازدید کرد

دراین بازدید مهندس سازمند ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه درجمع عوامل اجرایی،مشاور و پیمانکاران بر تسریع در اتمام عملیات اجرایی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن و تحویل آنها به متقاضیان بر جبران عقب ماندگی نسبت به برنامه زمانبندی تاکیدکرد

وی همچنین افزود: پروژه ۱۲۳۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان سیرجان در زمینی به مساحت 69 هزار و 365 مترمربع با زیربنای 144 هزار و 824 مترمربع در ٦٢ بلوك ٦ طبقه در حال اجراست که ۲۳۰ واحد مسکونی آن به متقاضیان واگذار شده است