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مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: تیم بهداشت محیط این شهرستان ۶ بوفه مدرسه را به علت عرضه مواد غذایی غیر مجاز مهر و موم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضایی گفت: سلامت دانش آموزان خط قرمز بهداشت و درمان بوده و در این زمینه هیچ اغماضی در کار نخواهد بود.
وی تاکید کرد: طی روزهای آینده بازدید از مدارس تشدید و در صورت عدم همکاری هر یک از واحدها تشکیل پرونده داده شده و مطابق قانون به دادگاه معرفی خواهند شد.
بیش از ۲۵ هزار دانش آموز در شهرستان گچساران به تحصیل مشغولند.