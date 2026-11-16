به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضایی گفت: سلامت دانش آموزان خط قرمز بهداشت و درمان بوده و در این زمینه هیچ اغماضی در کار نخواهد بود.

وی تاکید کرد: طی روز‌های آینده بازدید از مدارس تشدید و در صورت عدم همکاری هر یک از واحد‌ها تشکیل پرونده داده شده و مطابق قانون به دادگاه معرفی خواهند شد.

بیش از ۲۵ هزار دانش آموز در شهرستان گچساران به تحصیل مشغولند.