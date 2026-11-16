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فرمانده انتظامی شهرستان خمام از دستگیری یکی از عاملان شرارت و قدرتنمایی با سلاح سرد در پی وقوع درگیری در یک واحد صنفی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ایمان جهاندیده گفت: در پی وقوع درگیری در یکی از واحدهای صنفی و قدرتنمایی تعدادی از افراد با سلاح سرد و ایراد ضرب و جرح عمدی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با اقدامات پلیسی، یکی از متهمان ۳۵ ساله را شناسایی و دستگیر کردند که وی پس از انتقال به مقر پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی خمام گفت: پرونده قضائی برای متهم تشکیل شده و شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این درگیری با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.