به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ایمان جهاندیده گفت: در پی وقوع درگیری در یکی از واحد‌های صنفی و قدرت‌نمایی تعدادی از افراد با سلاح سرد و ایراد ضرب و جرح عمدی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات پلیسی، یکی از متهمان ۳۵ ساله را شناسایی و دستگیر کردند که وی پس از انتقال به مقر پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی خمام گفت: پرونده قضائی برای متهم تشکیل شده و شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این درگیری با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.