بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات بازسازی تونل شهید میرزایی و اصلاح شیب ترانشه ناپایدار در محور حاجی‌آباد – بندرعباس بصورت رفت و برگشت، از تاریخ ۲۰ آبان‌ماه تا ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۶ صبح تا ۱۶ عصر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: در زمان اجرای عملیات، لاین موردنظر مسدود بوده و تردد وسایل نقلیه از لاین مخالف به‌صورت دوطرفه و با اعمال محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود.

عباس شرفی افزود: به‌منظور تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، نصب علائم هشداردهنده و اطلاع‌رسانی پیش‌آگاهی در فواصل مختلف مسیر، استفاده از تابلو‌های پیام متغیر و گشت‌زنی منظم خودرو‌های راهداری مجهز به GPS در محدوده کارگاه پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همچنین اطلاع‌رسانی از طریق سامانه ۱۴۱ و رسانه‌های استانی انجام خواهد شد.

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شرفی افزود: از رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود ضمن رعایت سرعت مطمئنه، توجه به علائم هشداردهنده و رعایت احتیاط کامل، از توقف در محدوده اجرای عملیات خودداری کنند.