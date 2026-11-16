معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران از بررسی هزار و ۷۱ پرونده در ۱۶ نوبت برگزاری کمیسیون تشخیص و احراز مصادیق شهید و ایثارگر در شهرستان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی دشتی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ دوم و سوم تحمیلی و ناآرامی های سال گذشته گفت: در این بازه زمانی، کمیسیون تشخیص و احراز مصادیق شهید و ایثارگری شهرستان تهران با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، پزشکی قانونی و سایر مراجع ذی‌ربط امنیتی و انتظامی، در ۱۶ نوبت تشکیل شد.

وی افزود: در جریان فعالیت این کمیسیون، هزار و ۷۱ پرونده مربوط به زخمی ها بررسی و ارزیابی شد و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل مربوط، تعداد ۵۹۴ پرونده‌ برای ادامه فرآیند رسیدگی و تایید رای فرمانداری به استانداری تهران ارسال تا پس از بررسی به بنیاد شهید تهران بزرگ اعلام شود.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: این روند با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول و با هدف بررسی دقیق مستندات، احراز مصادیق و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مجروحین همچنان ادامه دارد.