به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم شهرستان دره‌شهر به رسم سنت دیرینه همسایگی و با حضور در کنار خانواده‌های داغدار حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت LNG دهلران، با آنان ابراز همدردی کردند.

این اقدام جلوه‌ای از اتحاد، نوع‌دوستی و پیوند‌های فرهنگی و اجتماعی میان مردم دو شهرستان همسایه است؛ مردمی که در شادی و غم، به‌ویژه در روز‌های سخت، یکدیگر را تنها نمی‌گذارند.

این همدردی بار دیگر نشان داد پیوند‌های انسانی و عاطفی میان مردم، فراتر از مرز‌های جغرافیایی است.