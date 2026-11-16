

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، سه‌شنبه ۲۶ آبان با برگزاری پنج دیدار در شهر‌های مختلف آغاز خواهد شد.

مقاومت شهرداری تبریز پس از شکست در هفته گذشته، این هفته در دیداری خانگی میزبان هپکو اراک خواهد بود. هپکو در شرایطی پا به این مسابقه می‌گذارد که هفته گذشته نخستین امتیازات خود را در لیگ برتر کسب کرد.

در کرمان، مس میزبان پرواز هوانیروز خواهد بود. پرواز نیز یکی از تیم‌هایی بود که هفته گذشته اولین پیروزی خود را به دست آورد و با انگیزه‌ای مضاعف مقابل مس چهار امتیازی قرار می‌گیرد.

نفت امیدیه، تنها تیم بدون امتیاز لیگ برتر، در دیداری دشوار از سپاهان نوین اصفهان پذیرایی می‌کند. شاگردان محسن طاهری در سه هفته ابتدایی، یک پیروزی، یک شکست و یک تساوی را تجربه کرده‌اند و با هدف کسب دومین برد فصل راهی امیدیه می‌شوند.

صدرنشین لیگ برتر نیز این هفته در خانه به مصاف نام‌آوران مشهد می‌رود. استقلال کازرون که در هر سه دیدار گذشته خود به پیروزی رسیده، به دنبال تداوم روند موفقیت‌آمیز خود است و نام‌آوران نیز برای بازگشت به مسیر پیروزی، کار دشواری در کازرون پیش رو خواهد داشت.

دیگر نماینده استان کرمان، میدکوفرآور زرند نیز به مصاف نیروی زمینی تهران می‌رود. هر دو تیم که هفته گذشته متحمل شکست شدند، برای جبران نتیجه قبلی و بازگشت به روند امتیازگیری پا به میدان خواهند گذاشت.

آخرین دیدار هفته چهارم نیز روز چهارشنبه ۲۷ آبان از ساعت ۱۵:۰۰ در گچساران برگزار می‌شود؛ جایی که نفت و گاز این شهر میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان خواهد بود. سپاهان که تاکنون تمامی امتیازات ممکن را کسب کرده، برای حفظ روند صدرنشینی خود به میدان می‌رود و نفت و گاز گچساران نیز برای کسب دومین پیروزی فصل، کار دشواری مقابل این تیم خواهد داشت.

برنامه کامل دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵

مقاومت شهرداری تبریز - هپکو اراک

مس کرمان - پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب

نفت امیدیه - سپاهان نوین اصفهان

استقلال کازرون - نام‌آوران مشهد

میدکوفرآور زرند - نیروی زمینی تهران

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵

نفت و گاز گچساران - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان