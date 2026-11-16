در حادثه‌ای در شهرستان آیوالیک استان بالیکسیر ترکیه، یک دستگاه مینی‌بوس مسافربری پس از سکته قلبی راننده از مسیر منحرف شد و به دریا سقوط کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بر اساس گزارش‌های اولیه راننده مینی‌بوس به نام باتوهان ییلماز هنگام رانندگی دچار حمله قلبی شد و کنترل خودرو را از دست داد.

پس از سقوط مینی‌بوس به دریا نیرو‌های امدادی وارد عمل شدند و مسافران مصدوم را از داخل خودرو خارج و برای درمان به بیمارستان منتقل کردند.

راننده مینی‌بوس در این حادثه جان خود را از دست داد، همچنین ۱۰ مسافر از جمله یک نوزاد با وجود سقوط مینی‌بوس به دریا جان سالم به در بردند، اما همه آنها دچار جراحات شدند.