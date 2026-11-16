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جانشین فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: هدف از اعزام کاروان راهیان نور تجدید میثاق با امام شهدا ، شهدا و آرمانهای شهیدان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ قاسم صدیق گفت: این کاروان ۳۴ نفره از دانش آموزان دختر املشی به مدت پنج روز از مناطق جنوب کشور، خرمشهر، آبادان، اروندکنار، فتح المبین و مناطق خوزستان بازدید میکنند.
وی افزود: دیدن مناطق جنگی بیش از پیش به شناخت اهداف و رشادتهای شهدا کمک میکند.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: هدف از اعزام کاروان راهیان نور تجدید میثاق با شهدا و آرمانهای شهدا و امام شهدا است.