اعزام دانش‌آموزان دختر املشی به اردوی راهیان نور اعزام دانش‌آموزان دختر املشی به اردوی راهیان نور اعزام دانش‌آموزان دختر املشی به اردوی راهیان نور اعزام دانش‌آموزان دختر املشی به اردوی راهیان نور اعزام دانش‌آموزان دختر املشی به اردوی راهیان نور اعزام دانش‌آموزان دختر املشی به اردوی راهیان نور اعزام دانش‌آموزان دختر املشی به اردوی راهیان نور اعزام دانش‌آموزان دختر املشی به اردوی راهیان نور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ قاسم صدیق گفت: این کاروان ۳۴ نفره از دانش آموزان دختر املشی به مدت پنج روز از مناطق جنوب کشور، خرمشهر، آبادان، اروندکنار، فتح المبین و مناطق خوزستان بازدید می‌کنند.

وی افزود: دیدن مناطق جنگی بیش از پیش به شناخت اهداف و رشادت‌های شهدا کمک می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: هدف از اعزام کاروان راهیان نور تجدید میثاق با شهدا و آرمان‌های شهدا و امام شهدا است.