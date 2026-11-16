رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در گردهمایی کتابداران مشهد الرضا (ع) از اجرای دوره جدید رویداد «آفتاب مهربانی» با هدف ارسال کتاب از حرم مطهر رضوی به مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالحمید طالبی صبح امروز در گردهمایی کتابداران مشهدالرضا و آیین تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر شهید کتابخوان که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به پیوند تاریخی حرم مطهر رضوی با کتاب، کتابخانه و مراکز علمی گفت: از قرن‌های گذشته، مدارس علمیه و کتابخانه‌ها در جوار بارگاه منور رضوی محل حضور دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان به علم بوده‌ و این سنت علمی در دوره‌های مختلف تداوم یافته است.

وی با اشاره به انس رهبر شهید با کتاب و مطالعه، خاطره‌ای از ایشان نقل کرد که ایشان در دوران نوجوانی، در ۱۵ و ۱۶ سالگی، ساعت‌ها در کتابخانه آستان قدس رضوی به مطالعه می‌پرداختند و گاهی حتی متوجه صدای اذان و گذشتن وقت نماز نمی‌شدند.

طالبی با بیان اینکه رهبر شهید از بزرگ‌ترین واقفان و اهداکنندگان کتاب به آستان قدس رضوی بودند، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار نسخه خطی و چهار هزار نسخه سنگی از سوی ایشان به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شده است و آخرین محموله نسخ خطی نیز در بهمن ۱۴۰۴ به این مجموعه رسید.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی همچنین به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه نشر بین‌الملل اشاره کرد و گفت: با تأکید رهبر شهید بر ترجمه معکوس آثار فارسی و معرفی آنها به زبان‌های دیگر، گام‌هایی در این زمینه در انتشارات به‌نشر و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برداشته شده است. به‌نشر و کتابخانه آستان قدس رضوی نیز در معرفی آثار و احیای میراث مکتوب اسلامی فعالیت دارند.

وی راه‌اندازی رواق کتاب و رواق مطالعه در حرم مطهر رضوی را از دیگر اقدامات این مجموعه در ترویج فرهنگ مطالعه دانست و افزود: دومین دوره رویداد «آفتاب مهربانی» با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و حمایت تولیت آستان قدس رضوی برگزار می‌شود تا کتاب به دورترین نقاط کشور، به‌ویژه مناطق محروم و کم‌برخوردار، ارسال شود.

طالبی با تأکید بر اینکه ترویج کتابخوانی وظیفه‌ای فراتر از یک مجموعه و سازمان است، از کتابداران خواست در معرفی معارف رضوی و گسترش فرهنگ مطالعه نقش‌آفرینی کنند.

در این نشست دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر فرهنگی رهبر شهید انقلاب اسلامی در ترویج کتابخوانی، از راه‌اندازی ۳۴ کتابخانه سیار جدید خبر داد و گفت: با اضافه شدن این کتابخانه‌ها، تعداد نقاط خدمت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به چهار هزار و ۷۷۵ نقطه رسیده است.

آزاده نظربلند افزود: رهبر شهید با ادبیات، شعر، داستان، علوم انسانی، اخلاق و فلسفه آشنایی عمیقی داشتند و شناخت دقیق ایشان از آثار و نویسندگان در بازدید‌های تخصصی و چندساعته از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز مشهود بود.

نظربلند با اشاره به تأکید‌های رهبر شهید بر ترویج فرهنگ مطالعه، یادآور شد: ایشان در دیدار با کتابداران در سال ۱۳۹۰ تأکید کردند که وظیفه کتابدار صرفاً امانت دادن و پس گرفتن کتاب نیست، بلکه باید به خوانندگان مشاوره بدهد، کتاب خوب معرفی کند و مخاطبان را به سمت منابع مناسب هدایت کند. همچنین معتقد بودند پیش از معرفی کتاب خوب، باید افراد جامعه را به کتابخوانی عادت داد.

وی توسعه خدمات در مناطق محروم و کم‌برخوردار را از اولویت‌های این نهاد دانست و از راه‌اندازی ۳۴ کتابخانه سیار جدید با حضور رئیس‌جمهور خبر داد و افزود: این کتابخانه‌ها عمدتاً به مناطق فاقد کتابخانه اعزام می‌شوند؛ مناطقی که کتابخانه عمومی در آنها از معدود مراکز ارائه‌دهنده خدمات فرهنگی است. با اضافه شدن این ناوگان، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از طریق چهار هزار و ۷۷۵ نقطه خدمت به مردم خدمات‌رسانی می‌کند.

نظربلند همچنین حمایت آستان قدس رضوی از کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی را شایسته قدردانی دانست و گفت: نگاه بلند تولیت آستان قدس رضوی به حوزه کتاب و کتابخانه‌ها، زمینه‌ساز اقدامات مؤثر و ماندگاری شده است و امیدواریم چنین رویکردی در دیگر نقاط کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

مسعود فرزانه( مدیرعامل انتشارات به‌نشر ) نیز در این مراسم گفت: در این سال‌ها با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و بر اساس نیازسنجی مناطق مختلف، کتاب‌های مورد نیاز از میان آثار بیش از ۲۰ ناشر ملی انتخاب و به کتابخانه‌های مناطق کم‌برخوردار ارسال شده است.

وی افزود: امروز ۹۰ هزار جلد کتاب به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اهدا می‌شود که بخش عمده آنها از کتاب‌های پرفروش دو سال اخیر هستند و تاکنون در بسیاری از کتابخانه‌های روستایی و سیار وجود نداشته‌اند. این آثار به منابع مطالعاتی این کتابخانه‌ها اضافه خواهند شد.

فرزانه با اشاره به اهمیت رساندن کتاب به مناطق دوردست کشور، از جمله لامرد، میناب و سیریک در استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: دسترسی این مناطق به کتاب، حتی در شرایطی که برخی از آنها زیر حملات رژیم آمریکایی و صهیونیستی قرار دارند، نشان‌دهنده هویت فرهنگی و تمدن‌ساز ملت ایران است.

مدیرعامل به‌نشر در ادامه از رونمایی کتاب «رستاخیز آه» خبر داد و درباره محتوای آن توضیح داد: این اثر حاصل تلاش نویسندگان برای ادای دین به رهبر شهید و روایت روز‌های فقدان و تشییع باشکوه ایشان است که طی حدود شش ماه گذشته در انتشارات به‌نشر آماده شده است.

وی با بیان اینکه این کتاب ۲۳ روایت از نویسندگان با نگاه‌ها و تجربه‌های متفاوت را در بر می‌گیرد، گفت: روایت‌های این مجموعه از مشهد، تهران، قم و عراق شکل گرفته‌اند و هر نویسنده از زاویه‌ای متفاوت به موضوع تشییع رهبر شهید پرداخته است.

فرزانه چندصدایی بودن روایت‌ها را ویژگی برجسته «رستاخیز آه» دانست و افزود: این مجموعه با بهره‌گیری از روایت‌های داستانی، خاطره‌های شخصی و تأملات ادبی و عاطفی، به‌جای ارائه تصویری یک‌سویه، پنجره‌های متعددی پیش روی مخاطب می‌گشاید. عنوان کتاب نیز به چگونگی تبدیل اندوه و فقدان فردی به یک تجربه و صدای جمعی اشاره دارد که در حافظه ملت ایران باقی می‌ماند.

محسن مؤمنی‌شریف نویسنده و پژوهشگر نیز در این نشست با اشاره به جایگاه کتاب در زندگی رهبر شهید، از کتابخانه شخصی ایشان یاد کرد و گفت: بخش زیادی از وقت ایشان در کتابخانه می‌گذشت و ایشان انواع کتاب‌های تازه منتشرشده یا اهدایی را مطالعه می‌کردند. ایشان حتی آثاری را که نویسندگانشان شناخته‌شده نبودند، با دقت بررسی می‌کردند تا فرصت مطالعه به آثار مختلف داده شود.

وی با اشاره به یادداشت‌نویسی رهبر شهید در حاشیه کتاب‌ها افزود: ایشان آثار را صرفاً مطالعه نمی‌کردند، بلکه با دقت درباره محتوای آنها نظر می‌دادند و برای کتابهایی که می خواندند یادداشت می نوشتند.

رئیس سابق حوزه هنری همچنین با اشاره به شهادت رهبر شهید در کتابخانه شخصی‌شان، این اتفاق را نشانه‌ای از تفاوت دو نگاه فرهنگی دانست و تأکید کرد: امروز فرصت تازه‌ای برای معرفی شخصیت و اندیشه ایشان به جهان فراهم شده است و نویسندگان، پژوهشگران و اهالی قلم باید با آثاری متناسب با جایگاه امروز ایران، در شناساندن رهبر شهید و ظرفیت‌های فرهنگی کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان از رونمایی کتاب «رستاخیز آه» قدردانی کرد و آن را گامی ارزشمند در ثبت روایت‌های مربوط به شخصیت رهبر شهید و تشییع ایشان دانست.

در این مراسم، از کتاب "رستاخیز آه" رونمایی شد و یک نسخه قرآن نفیس خطی توسط اسما ممدوت، نماینده سابق مجلس پاکستان، به روضه رضویه اهدا شد تا در گنجینه مخطوطات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، حفظ و نگهداری شود.