به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، در نخستین هفته لیگ دسته چهار فوتبال کشور، امروز تیم هور اسپور مهاباد در ورزشگاه آزادی این شهر میزبان تیم آریترین اندیمشک بود که توانست حریف خود را دو بر صفر شکست دهد.

گل‌های هور اسپور را در این دیدار مانی داور و میلاد کوروش در نیمه دوم بازی وارد دروازه آریترین کردند.

هواداران مهابادی نیز امروز با حضور پرشور خود در ورزشگاه، ضمن حمایت کامل از تیم خود، فضای متفاوت و پرانرژی را ایجاد و با نود دقیقه تشویق تیم خود کار را برای حریف سخت کردند.

مسابقات فوتبال لیگ دسته چهار کشور در ۶ گروه ۱۲ تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود. دو تیم برتر هر گروه در پایان رقابت‌ها به لیگ دسته سه کشور صعود می‌کنند.