اعزام پیرغلامان لرستانی به اجلاس بینالمللی پیرغلامان حسینی
در آئینی با حضور فاتحی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان، فرمانده بسیج صدا و سیما و نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، کانون مداحان، بسیج مداحان، هیئت رزمندگان اسلام و بنیاد دعبل خزاعی، جمعی از پیرغلامان حسینی، خادمان و هیئات داران استان لرستان به بیستوسومین اجلاس بینالمللی پیرغلامان حسینی اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان در این آئین با اشاره به برگزاری بیستوسومین اجلاسیه بینالمللی پیرغلامان حسینی با حضور نمایندگانی از بیش از ۱۸ کشور جهان در شهر ارومیه اظهار کرد: در این رویداد بینالمللی، ۹ نفر از پیرغلامان، ذاکران و خادمان مکتب اهلبیت (ع) از استان لرستان حضور خواهند داشت تا جلوهای از فرهنگ غنی عاشورایی، سنتهای اصیل عزاداری و ارادت مردم لرستان به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش بگذارند.
حامد فاتحی افزود: حضور نمایندگان لرستان در این اجلاس، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی و آیینی این استان و انتقال میراث گرانبهای مداحی و ستایشگری اهلبیت (ع) به نسلهای آینده خواهد بود.
در پایان این آئین، تعدادی از پیرغلامان اشعاری در مدح امام حسین (ع) و رهبر شهید قرائت کردند.