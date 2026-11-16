اعزام پیرغلامان لرستانی به اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی

در آئینی با حضور فاتحی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان، فرمانده بسیج صدا و سیما و نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، کانون مداحان، بسیج مداحان، هیئت رزمندگان اسلام و بنیاد دعبل خزاعی، جمعی از پیرغلامان حسینی، خادمان و هیئات داران استان لرستان به بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی اعزام شدند.