سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه سی‌امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام آباد با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این دیدار دو طرف درباره روابط دوجانبه ایران و پاکستان و راه‌های تقویت و گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف تبادل نظر کردند.

همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و اهمیت ادامه رایزنی‌ها و هماهنگی میان دو کشور درباره مسائل مورد علاقه مشترک از دیگر محور‌های این دیدار بود.