معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ثبت بیش از ۱۴ هزار قرارداد ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با جامعه و صنعت به ارزش حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سیدمهدی ابطحی در حاشیه بازدید از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه کاشان با بیان اینکه ارزش قرارداد‌های جاری مراکز آموزش عالی با جامعه و صنعت به حدود ۱۷ همت رسیده است، گفت: این آمار نشان‌دهنده رشد همکاری‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها با بخش صنعت و دستگاه‌های اجرایی کشور است.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های فناور در تقویت تاب‌آوری کشور افزود: نوآوری‌هایی که در دانشگاه‌ها شکل می‌گیرند و در پارک‌های علم و فناوری به مرحله توسعه و تجاری‌سازی می‌رسند، توانسته‌اند توجه صنایع را جلب کنند و در رفع نیاز‌های کشور نقش مؤثری داشته باشند.

معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: استقبال صنایع از شرکت‌های فناور و افزایش حجم قرارداد‌های ارتباط دانشگاه با صنعت، بیانگر رشد تقاضا برای محصولات و خدمات فناورانه در کشور است.

ابطحی با اشاره به همکاری‌های وزارت علوم با سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تاکید کرد: در سال‌های اخیر تفاهم‌نامه‌های متعددی منعقد شده که نتیجه آن واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی کشور بوده است.

وی از برنامه‌ریزی برای انعقاد قرارداد‌های بلندمدت پنج‌ساله و بیشتر با دانشگاه‌های منتخب خبر داد و گفت: هدف از این قراردادها، پیگیری مسائل کلان صنایع با مشارکت دانشگاه‌ها و جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی به سمت حل مشکلات و نیاز‌های واقعی کشور است.

معاون پژوهشی وزیر علوم همچنین تأکید کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت نباید تنها به حوزه‌های فنی و مهندسی محدود شود، بلکه علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز باید در این همکاری‌ها نقش پررنگ‌تری داشته باشند؛ چراکه حضور متخصصان این حوزه‌ها می‌تواند در کاهش پیامد‌های اجتماعی توسعه صنعتی و بهبود آثار آن مؤثر باشد.

ابطحی از تشکیل گروه‌های هم‌افزایی با حضور متخصصان رشته‌های مختلف برای حل مسائل کشور خبر داد و افزود: رویکرد بین‌رشته‌ای می‌تواند ظرفیت علمی دانشگاه‌ها را برای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته پژوهش گفت: برنامه‌های امسال با محوریت «تاب‌آوری کشور» برگزار می‌شود و از فعالیت‌های پژوهشی دانش‌آموزان تا معرفی پژوهشگران برتر و توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت را شامل خواهد شد. این برنامه‌ها در طول آذرماه در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و پیگیری مسائل استانی از سوی دانشگاه‌های برتر هر استان نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به واگذاری ۸۵ مأموریت به دانشگاه‌های کشور اظهار کرد: این مأموریت‌ها با هدف استفاده مؤثرتر از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مسائل ملی و استانی دنبال می‌شود و موضوعات پژوهشی وزارت علوم نیز مسائل راهبردی، مشکلات کلان کشور، پروژه‌های بزرگ و نیاز‌های صنعت را در بر می‌گیرد.

ابطحی در ادامه درباره ظرفیت‌های دانشگاه کاشان گفت: این دانشگاه از توانمندی مناسبی برای مشارکت در حل مسائل استانی و ملی برخوردار است و تاکنون از پنج آزمایشگاه تحقیقاتی این دانشگاه حمایت شده است.

وی افزود: امکان گسترش حمایت‌ها به آزمایشگاه‌های بیشتر وجود دارد و ظرفیت دانشگاه کاشان برای همکاری با صنایع و سایر دانشگاه‌ها، به‌ویژه در زمینه توسعه و بهره‌گیری از آزمایشگاه مرکزی، قابل توجه است.