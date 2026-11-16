به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان مرودشت گفت: در راستای هویت بخشی به محصولات کشاورزی و ارتقای شفافیت در فرآیند تولید و عرضه محصولات، نخستین شناسه محصول قارچ خوراکی دکمه‌ای تولید شده به روش صنعتی در این شهرستان صادر شد.

سیروس شفیعی‌راد افزود: شناسه محصول با هدف فراهم کردن امکان رهگیری محصول، دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات تولید و افزایش اعتماد عمومی به محصولات کشاورزی صادر می‌شود و اطلاعات مربوط به محصول از طریق اسکن کد QR درج شده روی شناسنامه قابل دریافت است.

معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان مرودشت بیان کرد: سالانه حدود سه هزار و ۲۰۰ تن قارچ دکمه‌ای در مرودشت تولید می‌شود که این میزان تولید در هفت کارگاه صنعتی و پنج واحد تولیدی سنتی انجام می‌گیرد.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.