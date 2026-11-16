نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در بازدید از مرکز دیالیز این شهر، بر رفع کمبود‌های باقی‌مانده تأکید کرد و مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان نیز از افزایش ۵۰ درصدی مستمری بخش عمده بیماران دیالیزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در بازدید از مرکز دیالیز این شهر گفت: مشکلات موجود جزئی است و مشکل اصلی پیشین ما تأمین دستگاه‌ها بود که اکنون دستگاه‌های خوبی در اختیار داریم و خدمات ارائه‌شده نیز مطلوب است.

وی با اشاره به شرایط کشور ابراز امیدواری کرد: مسئولان بیمارستان و انجمن، کمبود‌های جزئی باقی‌مانده را نیز تأمین کنند.

«محمدرضا کیخاوندی» مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان ایلام، گفت: خدمات درمانی بیماران دیالیزی و پیوندی در درمانگاه کاملاً رایگان است و هزینه دارو‌های مرتبط با بیماری کلیوی نیز از طریق انجمن، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد پرداخت می‌شود.

وی افزود: برای بخش اعظمی از بیماران دیالیزی مستمری در نظر گرفته شده که امسال میزان آن ۵۰ درصد افزایش یافته است و قرار است پیش از شب عید نیز بسته‌های ارزاق در اختیار این بیماران قرار گیرد.

کیخاوندی با اشاره به تأمین تجهیزات بخش دیالیز گفت: امسال با رایزنی انجمن مرکز و همکاری یکی از خیران، دو دستگاه دیالیز تأمین و به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده شد.

وی ادامه داد: قرار است کمبود‌ها و نیاز‌های بخش‌های دیالیز، هم در مرکز استان و هم در شهرستان‌ها، از طریق نهاد‌های دولتی و خیران تأمین شود.