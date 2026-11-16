مرحله جدید طرح تکثیر و احیای مرجان‌های کیش با هدف بازسازی پوشش مرجانی، تقویت زیستگاه‌های دریایی و کاهش فشار ناشی از فعالیت‌های گردشگری بر آبسنگ‌های طبیعی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: در ادامه برنامه‌های چندساله حفاظت و احیای آبسنگ‌های مرجانی، اداره محیط زیست کیش با همکاری مجری طرح کاشت و تکثیر مرجان‌ها و گروهی از غواصان، تعدادی از قلمه‌های پرورش‌یافته مرجان را از مرکز تکثیر زیرآب برداشت و در بخش‌هایی از بستر دریا که با کاهش پوشش مرجانی مواجه شده بودند، مستقر کردند.

مریم محمدی گفت: در این مرحله، قلمه‌ها علاوه بر زیستگاه‌های طبیعی، روی سنگ‌ها و سازه‌های مصنوعی مستقر در بستر دریا نیز کاشته شدند تا با کمک به بازسازی محدوده‌های آسیب‌دیده، امکان توسعه زیستگاه‌های جایگزین برای فعالیت‌های غواصی فراهم شود.

او افزود: یکی از اهداف اصلی این طرح، کاهش فشار ناشی از فعالیت‌های گردشگری بر زیستگاه‌های طبیعی مرجان‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای احیای آنهاست.

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به روند کاهشی جمعیت مرجان‌ها در آب‌های جزیره افزود: آبسنگ‌های مرجانی بخش مهمی از زیست‌بوم دریایی کیش را تشکیل می‌دهند، اما در سال‌های گذشته عوامل طبیعی و انسانی موجب کاهش جمعیت آنها در نقاط مختلف جهان، از جمله آب‌های جزیره شده است.

مریم محمدی، توسعه سایت‌های مصنوعی غواصی را یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه عنوان کرد و افزود: در سال‌های گذشته حدود ۶ مجسمه در آب‌های پیرامون کیش مستقر شده و سنگ‌های مرجانی حاصل از عملیات گودبرداری پروژه‌های عمرانی نیز برای ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی به دریا انتقال یافته‌اند.

او افزود: بیش از ۴۵۰ سازه بتنی در شکل‌های مختلف توپی و هرمی در بخش‌هایی از بستر دریا جانمایی شده‌اند.

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: ایجاد سایت‌ها با هدف توزیع فعالیت‌های غواصی و جلوگیری از تمرکز فعالیت‌ها در زیستگاه‌های طبیعی انجام شده است تا مرجان‌های موجود در این محدوده‌ها فرصت بیشتری برای بازسازی و رشد داشته باشند.

محمدی با اشاره به آغاز آزمایشی برنامه قلمه‌زنی مرجان‌ها و همکاری ماکان فریزندی در اجرای آن گفت: در مرحله جدید، قلمه‌هایی که در مرکز تکثیر پرورش یافته‌اند، به محدوده‌هایی منتقل می‌شوند و در سال‌های گذشته بخشی از پوشش مرجانی خود را از دست داده‌اند.

پیش از این نیز در ۲۰ آبان ۱۴۰۲ و هم‌زمان با روز کیش، ۲۵۰ قطعه مرجان تکثیرشده با مشارکت بخش خصوصی و غواصان داوطلب در عمق تقریبی پنج‌متری محدوده زوبیچ کاشته شده بود.

ماکان فریزندی مجری طرح کاشت و قلمه‌زنی مرجان‌ها، نیز با اشاره به تنوع گونه‌های مورد استفاده در این برنامه گفت: در کنار مرجان‌های شاخ‌گوزنی، گونه‌هایی مانند پاوونا، مرجان‌های بشقابی و پسیلوپورا دامی‌کرنیس نیز در برنامه تکثیر و احیا قرار گرفته‌اند.

ماکان فریزندی، گفت: جمعیت برخی از این گونه‌ها در آب‌های کیش کاهش یافته و اجرای برنامه‌های پرورش و انتقال قلمه‌ها می‌تواند به افزایش جمعیت آنها کمک کند.

او با بیان اینکه مرجان‌ها نقش مهمی در حفظ تعادل زیست‌بوم دریایی و جذابیت گردشگری کیش دارند، افزود: پاکیزگی آب و تنوع آبزیان در آب‌های کیش با سلامت زیستگاه‌های مرجانی ارتباط دارد و حفاظت از این موجودات، علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، در حفظ ظرفیت‌های گردشگری دریایی کیش نیز مؤثر است.

مجری طرح کاشت مرجان‌ها با تأکید بر ضرورت مدیریت بازدید از سایت‌های طبیعی غواصی افزود: این محدوده‌ها باید دوره‌ای از چرخه بازدید خارج شوند تا امکان ترمیم طبیعی مرجان‌ها فراهم شود.

فریزندی گرمایش زمین و افزایش پرتو فرابنفش را از جمله عوامل طبیعی مؤثر بر آسیب‌پذیری مرجان‌ها دانست و تصریح کرد: بخشی از آسیب‌های واردشده به آبسنگ‌ها منشأ طبیعی دارد و مرجان‌ها برای بازسازی به زمان نیاز دارند.

او افزود: بررسی‌های انجام‌شده درباره وضعیت آبسنگ‌های مرجانی کیش در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ نیز از کاهش پوشش مرجانی در برخی نقاط بررسی‌شده حکایت دارد.

پایش مستمر قلمه‌های منتقل‌شده به بستر دریا، مرحله‌ای ضروری برای ارزیابی نتایج برنامه احیای مرجان‌ها محسوب می‌شود.

بررسی آمار بقای قلمه‌ها، روند رشد آنها و تغییرات پوشش مرجانی در محدوده‌های کاشت، امکان سنجش اثربخشی اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی برای توسعه مراحل بعدی این طرح را فراهم می‌کند.