به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در این مراسم که با حضور علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران، قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و خانواده شهید قربانعلی برگزار شد با اشاره به اهمیت فرهنگ درختکاری و تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر توسعه فضای سبز و حفظ محیط‌زیست گفت: رزمایش «کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید» با محوریت امیدآفرینی، نشاط اجتماعی، توسعه فضای سبز و پاسداشت یاد و خاطره شهدا طراحی شده و تلاش داریم با مشارکت مجموعه‌های مختلف شهرداری و شهروندان، این حرکت را به یک جریان مردمی و مستمر تبدیل کنیم.

محمدمهدی حسن‌زاده با بیان اینکه این رزمایش از ۲۵ آبان‌ در ۱۳۰ نقطه شهر تهران آغاز شده است، افزود: کاشت ۳۱۳ هزار نهال، نقطه آغاز برنامه‌ای چهارساله برای غرس یک میلیون نهال در پایتخت است و بنا داریم با استمرار این حرکت تا پایان سال و تداوم آن در سال‌های آینده، سهم مؤثری در ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهری داشته باشیم.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، یکی از ویژگی‌های مهم این طرح را امکان شناسایی و پیگیری وضع نهال‌ها از سوی افراد کاشت‌کننده عنوان کرد و گفت: برای هر نهال یک کد اختصاصی و موقعیت جغرافیایی مشخص در سامانه ثبت می‌شود و با اختصاص پلاک شناسایی، امکان رصد و پیگیری وضعیت درخت برای فردی که آن را غرس کرده فراهم خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد حس تعلق، مسئولیت‌پذیری شهروندان در نگهداری از فضای سبز را تقویت می‌کند.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به پیش‌بینی قطعات نهال‌کاری با ظرفیت‌های مختلف متناسب با شرایط و وسعت نقاط شهری تصریح کرد: در این رزمایش، یاد و نام شهدای شاخص مناطق، شهدای پایتخت و به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم با اختصاص قطعات و درختان یادبود گرامی داشته می‌شود تا درختکاری علاوه بر یک اقدام زیست‌محیطی، به فرصتی برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در تحقق اهداف این رزمایش خاطرنشان کرد: هر نهال، نمادی از امید به آینده و مسئولیتی برای نسل‌های بعد است و امیدواریم با همراهی شهروندان، کارکنان شهرداری و مجموعه‌های مختلف، این حرکت به میراثی سبز و ماندگار برای تهران تبدیل شود.