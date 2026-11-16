به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خانم توحیدی، آموزگار پایه سوم ابتدایی در آبادان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، گام مؤثری در آموزش سواد دیجیتال و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان برداشته است.

این آموزگار با طراحی بازی‌های آموزشی و تولید محتوای دیجیتال، تلاش کرده است مفاهیم درسی را با روش‌های نوین و متناسب با نیاز دانش‌آموزان ارائه کند و زمینه بهره‌مندی مناطق کم‌برخوردار از فرصت‌های آموزشی برابر را فراهم آورد.

وی همچنین با وجود محدودیت دسترسی به برخی سایت‌ها و ابزارهای خارجی در جریان جنگ ۱۲ روزه، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، فعالیت‌های آموزشی خود را بازطراحی و دنبال کرده است.

تدریس در طرح ملی توانا و تلاش برای تقویت مهارت‌های دیجیتال دانش‌آموزان از دیگر فعالیت‌های این آموزگار آبادانی است.

کسب رتبه نخست جشنواره ملی سواد دیجیتال، جلوه‌ای از ظرفیت معلمان ایرانی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای تحول در نظام آموزشی کشور است.