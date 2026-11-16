مدیر جهاد کشاورزی نور از کشت ۲۰۰ هکتار سبزی و صیفی در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۳ هزار و ۱۰۰ تن محصول از این اراضی برداشت شود.

پیش‌بینی برداشت ۳ هزار و ۱۰۰ تن سبزی و صیفی در نور

پیش‌بینی برداشت ۳ هزار و ۱۰۰ تن سبزی و صیفی در نور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نور در سال زراعی جاری به کشت سبزیجات برگی و صیفی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود ۳ هزار و ۱۰۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.

غفاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: این میزان تولید علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار‌های محلی و منطقه‌ای، در رونق اقتصادی بخش کشاورزی نیز نقش دارد.

وی افزود: توسعه کشت سبزی و صیفی می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، افزایش درآمد کشاورزان و تقویت معیشت خانوار‌های روستایی را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور بر حمایت فنی از بهره‌برداران، ترویج روش‌های نوین کشت، مدیریت بهینه منابع و تقویت بازاررسانی محصولات کشاورزی برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید تأکید کرد.